"Dobro sam i nemam nameru da odem." Ovo je poslednje oglašavanje Brižit Bardo: Nije ni slutila da je kraj blizu.

Legednarna Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, iako se iz sveta glume povukla još 1973. godine, u istoriji svetske kinematografije je ostavila neizbrisiv trag.

Kako bi "sedma umetnost" izgledala da je početkom davnih pedesetih nije ulepšala zanosna Parižanka? BB, kako su je zvali, je ostavila dubok trag u kinematografiji, ali je postala i neizostavni segment pop kulture, poseban žanr bez kojeg bi prošlo stoleće teško bilo i zamisliti. U galeriji pogledajte fotografije večite fatalne žene Brižit Bardo: Više od drugih velikih glumica generacije koja je gotovo nestala, heroina francuskog novog talasa i ultimativni