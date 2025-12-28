Ekološki ustanak: „Maskirani član Ćacilenda“ napao našeg poslanika

Poslanik pokreta Ekološki ustanak Dragan Jonić napadnut je danas na Trgu Nikole Pašića ispred ograđenog dela šatorskog naselja, a napao ga je navodni “redar” koji obezbeđuje ovaj prostor, saopštio je taj pokret, prenosi Danas.

Jonić je u pisanoj izjavi naveo da ga je pri izlasku sa skupštinskog parkinga, kada je krenuo da potpiše studentsku akciju “Raspiši pobedu”, napao “maskirani član Ćacilenda” koji je sprečavao grupu ljudi da uđu u “uzurpirani deo javnog prostora ispred Narodne skupštine”. Kao narodnom poslaniku, moja je dužnost da intervenišem kad god neko nezakonito onemogućava pristup javnom prostoru i odbija da se predstavi, dodao je Jonić, ističući kako je tog građanina upozorio