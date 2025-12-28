Studenti akciju „Raspiši pobedu“ šire na dijasporu, sutra otvaraju onlajn formular

Od ponedeljka 29. decembra biće dostupan online formular, prilagođen dijaspori kako bi se i njima omogućilo da učestvuju u akciji „Raspiši pobedu“, koju danas širom Srbije sprovode studenti, saznaje N1.

Online formular za dijasporu će biti dostupan 24 sata. Formular će biti objavljen na Instagram stranici „Studenti u blokadi dijaspora“, gde će zainteresovani moći da popune isti formular kao i građani koji to čine danas na ulicama, pijacama i trgovima širom Srbije. Jedina razlika je to što građani koji žive u inostranstvu treba da navedu državu i grad u kojem žive. U narednom periodu biće dostupan još jedan online formular za sve koji danas nisu bili u mogućnosti
