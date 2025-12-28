BLOG UŽIVO Ogromni redovi pred studentskim štandovima: U pojedinim gradovima produženo vreme za prikupljanje potpisa zbog velikih gužvi

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Tanja Milovanović
BLOG UŽIVO Ogromni redovi pred studentskim štandovima: U pojedinim gradovima produženo vreme za prikupljanje potpisa zbog…

Studenti u blokadi danas prikupljaju potpise građana na više lokacija u Beogradu, kao i u drugim gradovima Srbije za podršku raspisivanju izbora.

Kako su ranije najavili, cilj akcije "Raspiši pobedu" je priprema za vanredne parlamentarne izbore, što je mesecima njihov jedini zahtev. Pored potpisa, studenti organizuju i druge akcije, te će tako u Studentskom parku u Beogradu biti organizovan bazar, kako bi prikupili donacije za naredne aktivnosti, a biće organizovane i razne radionice. Pred štandovima u Bogatiću i Inđiji ljudi i dalje daju svoje potpise, pred samo zatvaranje štandova. A post shared by Šabac
