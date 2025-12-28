I Piroćanci potpisuju, traže izbore. Zoran iz Gradašnice: Dosta im je više, narod ih neće!

Plus online  |  Pirot Plus Online
I Piroćanci potpisuju, traže izbore. Zoran iz Gradašnice: Dosta im je više, narod ih neće!

Na Crvenom trgu u Pirotu danas su od 12 časova studenti u blokadi postavili štand kako bi prikupljali potpise građana, za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Ova akcija danas se realizuje u nekoliko mesta širom Srbije. Ovo je spisak koji je objavljen nekoliko dana pre akcije. U Pirotu već u 12 sati, čim je postavljen štand vladalo je veliko interesovanje. Studentkinja Nevena, sa kojom smo razgovarali oko 14 časova, kaže da nisu očekivali ovakvo interesovanje i da su zadovoljni odzivom. Ovom prilikom razgovarali smo i sa nekim građanima, koji su želeli da podele svoj stav o ovome. Studenti su na Crvenom trgu do 18 časova.
