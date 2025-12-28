Tramp nakon razgovora sa Zelenskim: Imali smo sjajan sastanak! (video)

Pravda pre 1 sat  |  Pravda.rs
Tramp nakon razgovora sa Zelenskim: Imali smo sjajan sastanak! (video)

Američki predsednik Donald Tramp opisao je svoj sastanak sa ukrajinskim kolegom, Volodimirom Zelenskim, kao „odličan“ nakon skoro tri sata razgovora.

„Imali smo sjajan sastanak. Razgovarali smo o mnogo čemu“, rekao je Tramp u zajedničkom pojavljivanju sa Zelenskim u Mar-a-Lagu. „Mislim da smo mnogo bliži, možda veoma blizu“, rekao je Tramp, dodajući da smo „postigli veliki napredak u okončanju tog rata“. Razgovor između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, američkog predsednika Donalda Trampa i evropskih lidera je sada završen, saopštilo je danas ukrajinsko predsedništvo. Zelenski i Tramp su razgovarali
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen: Jako dobar razgovor sa Trampom i Zelenskim

Fon der Lajen: Jako dobar razgovor sa Trampom i Zelenskim

RTV pre 24 sata
Tramp: Pokrili smo 95 odsto pitanja, Zelenski poručuje da je Ukrajina spremna za mir

Tramp: Pokrili smo 95 odsto pitanja, Zelenski poručuje da je Ukrajina spremna za mir

Nova pre 24 sata
Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Beta pre 48 minuta
Završen sastanak Trampa i Zelenskog

Završen sastanak Trampa i Zelenskog

Radio 021 pre 1 sat
Tramp nakon sastanka sa Zelenskim: Ostala su još 1-2 pitanja da se reše

Tramp nakon sastanka sa Zelenskim: Ostala su još 1-2 pitanja da se reše

Sputnik pre 42 minuta
Tramp i Zelenski: Sastanak je bio odličan, "pokrili smo" oko 95 odsto pitanja

Tramp i Zelenski: Sastanak je bio odličan, "pokrili smo" oko 95 odsto pitanja

N1 Info pre 42 minuta
Tramp i Zelenski: Postigli smo veliki napredak

Tramp i Zelenski: Postigli smo veliki napredak

Vesti online pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Trampov inovativni autoritarizam

Trampov inovativni autoritarizam

Radar pre 13 minuta
Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Politika pre 3 minuta
Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Danas pre 28 minuta
(Video) Kataklizma u jednom od najpoznatijih evropskih letovališta Bujice odnele jedan život, bandera pala na ženu, voda nosi…

(Video) Kataklizma u jednom od najpoznatijih evropskih letovališta Bujice odnele jedan život, bandera pala na ženu, voda nosi automobile: Ima nestalih, nižu se crvena upozorenja

Blic pre 38 minuta
(Video) Ruski vojnici obučeni kao deda mrazovi dižu zastavu u mirnogradu? Ukrajinci ih domah demantovali: "Počele su…

(Video) Ruski vojnici obučeni kao deda mrazovi dižu zastavu u mirnogradu? Ukrajinci ih domah demantovali: "Počele su propagandne akcije"

Blic pre 1 sat