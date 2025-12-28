Tramp nakon razgovora sa Zelenskim: Imali smo sjajan sastanak! (video)

Američki predsednik Donald Tramp opisao je svoj sastanak sa ukrajinskim kolegom, Volodimirom Zelenskim, kao „odličan“ nakon skoro tri sata razgovora.

„Imali smo sjajan sastanak. Razgovarali smo o mnogo čemu“, rekao je Tramp u zajedničkom pojavljivanju sa Zelenskim u Mar-a-Lagu. „Mislim da smo mnogo bliži, možda veoma blizu“, rekao je Tramp, dodajući da smo „postigli veliki napredak u okončanju tog rata“. Razgovor između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, američkog predsednika Donalda Trampa i evropskih lidera je sada završen, saopštilo je danas ukrajinsko predsedništvo. Zelenski i Tramp su razgovarali