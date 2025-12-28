Niko ne kaže da Evropljani nemaju svoje probleme. Generalno gledano, međutim, naša društva su izuzetno uspešna, i to ne smemo da gubimo iz vida. Moramo da podignemo glavu i održimo nadu da će ideološka konfuzija na drugoj strani Atlantika uskoro proći

Nakon što je administracija Donalda Trampa objavila novu Strategiju nacionalne odbrane (SNO), portparol Kremlja Dmitrij Peskov sažeto je opisao nazivajući je „u velikoj meri saglasnom s našom vizijom“. U pravu je. SNO ne nudi čak ni nagoveštaj kritike Rusije – ni njene sve autoritarnije unutrašnje politike, ni njene agresije na Ukrajinu. Umesto toga, u strategiji se za metu iživljavanja bira Evropa, dugogodišnji demokratski prijatelj i saveznik Amerike. Istini za