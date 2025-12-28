Nije Evropa ta koja je pred civilizacijskim samoubistvom

Radar pre 1 sat  |  Karl Bilt
Nije Evropa ta koja je pred civilizacijskim samoubistvom

Niko ne kaže da Evropljani nemaju svoje probleme. Generalno gledano, međutim, naša društva su izuzetno uspešna, i to ne smemo da gubimo iz vida. Moramo da podignemo glavu i održimo nadu da će ideološka konfuzija na drugoj strani Atlantika uskoro proći

Nakon što je administracija Donalda Trampa objavila novu Strategiju nacionalne odbrane (SNO), portparol Kremlja Dmitrij Peskov sažeto je opisao nazivajući je „u velikoj meri saglasnom s našom vizijom“. U pravu je. SNO ne nudi čak ni nagoveštaj kritike Rusije – ni njene sve autoritarnije unutrašnje politike, ni njene agresije na Ukrajinu. Umesto toga, u strategiji se za metu iživljavanja bira Evropa, dugogodišnji demokratski prijatelj i saveznik Amerike. Istini za
Ukrajinska vojska demantuje Rusiju: "Ponovo pribegavaju širenju lažnih tvrdnji o uspesima"

Blic pre 1 sat
Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Politika pre 34 minuta
Zelenski: Ukrajinska delegacija će održati još jedan sastanak sa EU liderima

Politika pre 54 minuta
"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

Blic pre 2 sata
Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Danas pre 2 sata
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Danas pre 3 sata
Rađa se najjača evropska vojska! Ulažu milijarde evra u naoružanje, vratili su vojni rok, a "Cajtenvende" im je ključna reč…

Blic pre 4 sati

Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Kurir pre 14 minuta
Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Kurir pre 24 minuta
Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Politika pre 19 minuta
Primirja u paklu Gaze nema

Radar pre 1 sat
Hitna sednica Saveta bezbednosti UN: Sledi oštra kritika Izraela zbog priznanja Somalilenda

Blic pre 29 minuta