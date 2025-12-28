Na današnji dan, 28. decembar

Na današnji dan dogodilo se: 1836. Španija je priznala nezavisnost Meksika kojeg su španski konkvistadori osvojili 1526, razorivši državu Asteka. 1856. Rođen je američki državnik Vudrou Vilson, predsednik SAD od 1912. do 1920. Posle bezuspešnih pokušaja da sondira teren za sklapanje mira između Antante i Centralnih sila, i podmorničkog rata u kojem su Nemci potapali i američke brodove, pristupio je 1917. Antanti i uveo SAD u Prvi svetski rat. Na osnovu njegovog