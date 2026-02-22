Na današnji dan: Rođeni Svetozar Miletić i Danilo Kiš, umrli Mladen Delić i Endi Vorhol

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 22. februar, u svetu i kod nas.

1512 - Umro je italijanski moreplovac Amerigo Vespuči. Po latinskoj verziji njegovog imena (Americus), nemački kartograf Martin Valdzemiler Novi svet je nazvao Amerika, premda je novi kontinent 1492. otkrio Kristofor Kolumbo. Vespuči je u Novi svet putovao 1499, kao član španske ekspedicije, a 1501. i 1502. je predvodio portugalsku ekspediciju. 1784 - Iz njujorške luke je isplovio prvi američki trgovački brod za Kinu "Kineska carica". U Kinu je stigao 28. avgusta.