Na današnji dan, 22. februar

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 22. februar

Danas je nedelja, 22. februar.

1512 - Umro je italijanski moreplovac Amerigo Vespuči, prema čijoj je latinskoj verziji imena (Americus) nemački kartograf Martin Valdzemiler Novi svet nazvao Amerika. To je prihvaćeno uprkos činjenici da je novi kontinent 1492. otkrio Kristifor Kolumbo. Vespuči je u Novi svet putovao 1499. kao član španske ekspedicije, a 1501. i 1502. predvodio je portugalsku ekspediciju. Verovao je da su Honduras i Brazil novi, neotkriveni kontinenti, ne znajući da je Honduras
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen Svetozar Miletić

Vremeplov: Rođen Svetozar Miletić

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Brazil

Društvo, najnovije vesti »

Jelena Ćuruvija: Uvek mi u glavi odzvanja jedna tatina rečenica, prati me kroz ceo život…

Jelena Ćuruvija: Uvek mi u glavi odzvanja jedna tatina rečenica, prati me kroz ceo život…

Cenzolovka pre 1 sat
Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Cenzolovka pre 1 sat
Piše Igor Božić: Zašto sada? Predsednikov poziv samom sebi na N1

Piše Igor Božić: Zašto sada? Predsednikov poziv samom sebi na N1

Cenzolovka pre 1 sat
Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Cenzolovka pre 1 sat
U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za…

U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za UNS: Mladi čitaju, region prati, pretplata živi

Cenzolovka pre 1 sat