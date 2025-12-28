Studenti u blokadi prikupljaju potpise za zahtev za vanredne izbore

Studenti u blokadi danas u Beogradu i još nekim gradovima prikupljaju potpise za zahtev za raspisivanje vanrednih parlamantarnih izbora.

Oni potpise prikupljaju na štandovima koje su postavili, a akciju su nazvali "Raspiši pobedu". Prema ranijim izjavama studenata u blokadi, cilj akcije je priprema za izbore, odnosno, kako su naveli, povezivanje i uspostavljanje kontakata sa građanima. Oni su takođe naveli da prikupljeni potpisi nemaju pravnu težinu, neće biti overeni kod notara i neće se nigde predavati, već da prikupljanjem potpisa žele da procene koliku podršku imaju među građanima. Opozicione