Tajrika Džonsa žele crveno-beli, pogledajte kako je nasrnuo i umalo se potukao sa potencijalnim saigračima!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Velike promene spremaju se u Partizanu, pošto su na izlaznim vratima Sterling Braun, Džabari Parker i Tajrik Džons.

Za američkog centra su još juče Grci pisali da je želja Olimpijakosa i da tim iz Pireja želi da krene po njegov potpis. Kako se navodi, Olimpijakos brzo želi da raguje, smatra da ima velike šanse zbog Džonsovog odnosa sa navijačima, ali i situacijom u celom klubu. Takođe, Džabari Parker i Sterling Braun nalaze se na meti Milana i Dubaija, kao i pojedinih klubova koji nisu poznati javnosti. Partizan je pre godinu dana ugostio Olimpijakos u Evroligi i trijumfova
