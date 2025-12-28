Made in China

Spisak kineskih brendova u Srbiji Protok vremena, menja i narodne mudrosti.

Umesto dosadašnje „rastu kao pečurke posle kiše“, adekvatna njoj u novo doba je „rastu kao broj kineskih automobilskih brendova“ Broj kineskih kompanija koje proizvode automobile danas se umnožava brzinom kojom se nekada širila mobilna telefonija. Procene govore o više od 150 proizvođača, a kada se dodaju i njihovi podbrendovi, jasno je zašto je čak i profesionalcima postalo teško da isprate ko je ko. Na Sajmu automobila u Šangaju, najvećem na svetu, najveći izazov