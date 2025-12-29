Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije je usvojio predlog o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog ovlašćenih predlagača.

Predlog je usvojen većinom od 12 glasova prisutnih članova odbora, bez glasova protiv, a jedan član je bio uzdržan.

Odbor je na 26. sednici usvojio i tekst javnog poziva tog predloga za predlaganje članova REM-a, koji će biti objavljen u Službenom glasniku, dnevnom listu "Politika" i internet stranici Skupštine Srbije.

Olašćeni predlagači su udruženja novinara u Republici Srbiji, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji, udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i udruženja čiji su ciljevi zaštita dece.

Dubravka Valić Nedeljković, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Mileva Malešić podneli su ostavke 19. decembra na mesto člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, jer, prema njihovim rečima, vlast ne želi da REM bude nezavisno telo.

