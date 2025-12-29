Cvejić (SRCE): Vučićev jučerašnji rastanak sa ćacilendom na RTS-u trajao sedam minuta, to vredi kao sedam sati na Informeru…

Dr Slobodan Cvejić, potredsednik Srbija centra (SRCE) i bivši član Saveta REM-a, izjavio je da način na koji je vlast pokušala da obesmisli prethodni postupak izbora članova Saveta ovog regulatornog tela može samo da nagovesti još jednu predstavu za EU, koja neće iznedriti ni nagoveštaj uređivanja domaće medijske scene.

On je, komentarišući odluku Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije o pokretanju postupka za predlaganje novih kandidata, naglasio da Vučić nema nameru da izgubi kontrolu nad televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a pokušaće i da „onesposobi“ TV N1 i TV Nova. Vučiću je posebno važna kontrola nad RTS, kao što smo mogli da vidimo juče, tokom njegovog obraćanja na, kako je rečeno, proslavi početka uklanjanja nelegalno postavljenih šatora u ćacilendu. RTS