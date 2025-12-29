Ulični svirači iz Srbije proterani iz Hrvatske zbog sviranja bez dozvole u Osijeku

Beta pre 1 sat

Grupi uličnih svirača, trubača, iz Srbije otkazan je boravak i zabranjen ulazak u Hrvatsku pošto su na Badnjak, 24. decembra, u Osijeku zatečeni bez odgovarajućih dozvola za rad, saopštila je osječko-baranjska policija.

Policija je postupala po dojavi da trubači sviraju u Osijeku, na Vijencu Ivana Meštrovića, gde je zatekla pet svirača, državljana Srbije, starih između 20 i 57 godina.

Oni su pozvani u polcijsku stanicu da bi se utvrdile okolnosti njihovog boravka i utvrđeno je, kako je navela policija, da su došli u Hrvatsku s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima da bi zaradili novac. Pritom, dodaje se, nisu imali dozvole za boravak i rad, kao ni potvrdu o prijavi rada.

S obzirom da je utvrđeno da ne opravdavaju svrhu i uslove ulaska i kratkotrajnog boravka u Hrvatskoj, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Srbije doneta rešenja o otkazu boravka. Njima je otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri meseca i određen rok za dobrovoljni odlazak od sedam dana u kojem su dužni napustiti prostor EU.

Poslednjih dana hrvatski mediji su izvestili o nekoliko incidenata vezanih uz grupe trubača, uglavnom romskih, među ostalim u Sinju, gde je na Badnjak gradonačelnik tog grada, poslanik u Saboru desne stranke Most, oterao s gradskih ulica grupu trubača koja je svirala u centru grada.

Bulj je novinarima rekao da grad organizuje prigodni program za Badnjak i da " nije primereno pevanje Đurđevdana za Badnjak".

U Dubrovniku su reagovali komunalni redari koji su po dojavi sprečili spontano sviranje trubača. Policija je, prema portalu Indeks.hr, postupala u Zagrebu po prijavi stanovnika jednog kvarta da trubači ulaze u dvorišta privatnih kuća.

Portal takođe piše da je u Hrvatskoj povećano prisustvo grupa trubača posle odluke gradskih vlasti u Ljubljani da tokom božićnih i novogodišnjih praznika zabrani spontana sviranja po gradskim ulicama.

(Beta, 29.12.2025)