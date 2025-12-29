Hrvatska: Otkazan boravak trubačima iz Srbije i izrečena zabrana ulaska u zemlju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Hrvatska: Otkazan boravak trubačima iz Srbije i izrečena zabrana ulaska u zemlju

ZAGREB - Osiječka policija uskratila je boravak petorici srpskih državljana, članovima orkestra koji su na Badnji dan po Gregorijanskom kalendaru zatečeni na jednom od osiječkih trgova da uveseljavaju građane.

Oni su dužni da u roku od sedam dana od donošenja odluke dobrovoljno napuste Hrvatsku, a izrečena im je i mera tri meseca zabrane ulaska u tu zemlju. Kao razlozi za donošenje ovih mera navode se da državljani Srbije, starosti od 20 do 57 godina nisu mogli da opravdaju svrhu i uslove ulaska u Hrvatsku. Njima su u upravnom postupku uručena rešenja o otkazu boravka. Ulični svirači, posebno trubači nisu bili dobrodošli na Badnji dan i Božić u Hrvatskoj, a prvi se u
