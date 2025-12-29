Lavina zatrpala dvoje ljudi Užas na italijanskim Alpima: Izdato hitno upozorenje

Blic
Lavina se dogodila na području između uređene staze i dela za slobodno skijanje Potraga za nestalim skijašima obustavljena je nakon zalaska sunca Velika lavina koja se danas oko 14.00 sati pokrenula u italijanskim Alpima u Klavijeru, blizu Torina zatrpala je najmanje dvoje ljudi, čije stanje za sada nije poznato, prenosi RAI njuz.

Lavina se dogodila na području između uređene staze i dela za slobodno skijanje, a odmah nakon što je instruktor skijanja prijavio da je dvoje skijaša zatrpano, pokrenuta je akcija spasavanja u kojoj su učestvovali helikopteri i ekipe hitnih službi, kao i gorska služba spasavanja sa psima tragačima, i karabinjeri skijaši. Potraga za nestalim skijašima je obustavljena nakon zalaska sunca. Nadležne službe su za današnji dan izdale upozorenje na lavine, sa trećim
