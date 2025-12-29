Lavina zatrpala najmanje dve osobe: Drama u italijanskim Alpima!

Kurir pre 1 sat  |  rainews)
Velika lavina pogodila je Klavijere, u italijanskoj dolini Val di Suza, danas oko 14 časova, u području između uređene staze i slobodnog skijaškog područja.

Prema početnim informacijama, najmanje dve osobe su zatrpane u lavini, ali njihovo stanje još nije poznato. Odmah je pokrenuta velika akcija spasavanja. Na licu mesta su helikopteri i službe hitne pomoći 115 i 118, gorske službe spasavanja sa psima tragačima i karabinjeri skijaši. Navodi se da je nesreću prijavio instruktor skijanja koji se slučajno zatekao u blizini. Nadležne službe su za danas izdale upozorenje na lavinu, sa trećim od pet nivoa opasnosti
Blic pre 4 sati
