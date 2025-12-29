Niklo božićno selo ispred Skupštine Srbije. Šatori uklonjeni na molbu predsednika Vučića: studenti i građani odbranili državu

Dnevnik pre 3 sata
Niklo božićno selo ispred Skupštine Srbije. Šatori uklonjeni na molbu predsednika Vučića: studenti i građani odbranili državu…

BEOGRAD: Ispred Doma Narodne Skupštine Srbije, gde su do jutros bili šatori u kojima su bili građani koji se protiv blokadama, postavljeni su štandovi sa natpisima "Novogodišnji bazar", a u toku je unošenje okićenih jelki.

Još nisu uklonjene sve ograde ispred Skupštine, ali Bulevarom Nikole Pašića može se proći peške i mogu se razgledati štandovi. Uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine počelo je sinoć i oni su uklonjeni do jutra. Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će na tom mestu narednih nekoliko dana biti postavljeno božićno selo, a da će nakon toga saobraćaj ispred Skupštine biti normalizovan. Vučić je istakao da su studenti i
