Uklonjeno šatorko naselje ispred Doma Narodne skupštine

Šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, u kom su pristalice vlasti boravile od marta, uklonjeno je tokom noći a na tom prostoru radnici trenutno postavljaju montažne objekte uoči predstojećih praznika.

Uklanjanje šatora počelo je posle sinoćnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića okupljenima na platou ispred Doma Narodne skupštine kojima je zahvalio što su "čuvali Srbiju i odbranili državu". Vučič je okupljene u takozvanom ćacilendu nazvao "junacima", te kazao da će šatori biti uklonjeni jer je "propala obojena revolucija". Najavio je da bi, za mesec dana, iz istog razloga mogli da budu uklonjeni i šatori iz obližnjeg Pionirskog parka u kom je 6.