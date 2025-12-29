Sutra bez struje sedam ulica u Leskovcu

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže u utorak, 30. decembra od 9 do 14 časova bez struje će sedam ulica u Leskovcu.

Struje neće biti na sledećim lokacijama: Branislava Nušića, Deligradska od broja 11 do broja 40A, Filipa Višnjića od broja 1 do broja 13, Rade Končara od broja 1 do broja 52, Svetozara Markovića od broja 1 do broja 66, Đorđa Lešnjaka i Trg vojske od broja 5 do broja 19 (neparna strana) i broj 32. „Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, saopštili su iz EPS-a.