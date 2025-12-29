"Rezerve pune, nadam se brzom rešenju": Maćut o najnovijim informacijama u vezi rešavanja pitanja NIS-a

Mondo pre 27 minuta  |  Marina Letić
"Rezerve pune, nadam se brzom rešenju": Maćut o najnovijim informacijama u vezi rešavanja pitanja NIS-a

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut danas je povodom aktuelnih pregovora u vezi sa promenom vlasničke strukture NIS-a izrazio očekivanje da će se uskoro doći do rešenja i ocenio da je dobro što je gasni aranžman sa Rusijom produžen i što su rezerve pune te neće biti problema sa snabdevanjem.

Na pitanje koje su najnovije informacije u vezi rešavanja pitanja NIS-a, Macut je istakao da su u toku pregovori ruske strane, odnosno vlasnika NIS-a sa drugim partnerom i da se nada brzom rešenju, prenosi Blic pisanje Tanjuga. Jako je bitno, naglasio je Macut, da je gasni ugovor produžen s obzirom na to da je privreda Srbije dosta vezana za gas. "U tom smislu imamo dobru vest koju je predsednik (Aleksandar Vučić) i saopštio nedavno i mislim da je to jedna
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na Kosovu i za ZSO

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na Kosovu i za ZSO

Blic pre 8 minuta
Macut: Nadam se da će se uskoro naći rešenje za NIS, nema problema sa snabdevanjem

Macut: Nadam se da će se uskoro naći rešenje za NIS, nema problema sa snabdevanjem

NIN pre 1 sat
Macut: U toku pregovori ruske strane, nadam brzom rešenju za NIS

Macut: U toku pregovori ruske strane, nadam brzom rešenju za NIS

Blic pre 1 sat
Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Sputnik pre 1 sat
Macut: Nadam se da će se uskoro naći rešenje za NIS, nema problema sa snabdevanjem

Macut: Nadam se da će se uskoro naći rešenje za NIS, nema problema sa snabdevanjem

Euronews pre 38 minuta
Pregovori u toku, optimizam iz vlade: Brzo rešenje za NIS, gasa ima dovoljno i neće biti restrikcija

Pregovori u toku, optimizam iz vlade: Brzo rešenje za NIS, gasa ima dovoljno i neće biti restrikcija

Dnevnik pre 48 minuta
Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Euronews pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeRusijaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Hamza (DPK): Očekivali smo bolji rezultat, preuzeću odgovornost

Hamza (DPK): Očekivali smo bolji rezultat, preuzeću odgovornost

N1 Info pre 57 minuta
Radomiru Lazoviću izrečena novčana kazna 10 odsto od plate - mora da plati zbog opomene Brnabić

Radomiru Lazoviću izrečena novčana kazna 10 odsto od plate - mora da plati zbog opomene Brnabić

N1 Info pre 12 minuta
Brnabić: Iza Srbije ostaje neverovatno teška godina, nadam se da će 2026. biti normalnija

Brnabić: Iza Srbije ostaje neverovatno teška godina, nadam se da će 2026. biti normalnija

RTV pre 7 minuta
Odbor Skupštine Srbije utvrdio listu kandidata za članove Komisije za reviziju biračkog spiska

Odbor Skupštine Srbije utvrdio listu kandidata za članove Komisije za reviziju biračkog spiska

NIN pre 28 minuta
Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na Kosovu i za ZSO

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na Kosovu i za ZSO

Blic pre 8 minuta