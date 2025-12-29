"Rezerve pune, nadam se brzom rešenju": Maćut o najnovijim informacijama u vezi rešavanja pitanja NIS-a

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut danas je povodom aktuelnih pregovora u vezi sa promenom vlasničke strukture NIS-a izrazio očekivanje da će se uskoro doći do rešenja i ocenio da je dobro što je gasni aranžman sa Rusijom produžen i što su rezerve pune te neće biti problema sa snabdevanjem.

Na pitanje koje su najnovije informacije u vezi rešavanja pitanja NIS-a, Macut je istakao da su u toku pregovori ruske strane, odnosno vlasnika NIS-a sa drugim partnerom i da se nada brzom rešenju, prenosi Blic pisanje Tanjuga. Jako je bitno, naglasio je Macut, da je gasni ugovor produžen s obzirom na to da je privreda Srbije dosta vezana za gas. "U tom smislu imamo dobru vest koju je predsednik (Aleksandar Vučić) i saopštio nedavno i mislim da je to jedna