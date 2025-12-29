Tajrik Džouns se čuvao dok je Željko bio trener Partizana: "Više je mislio na sebe nego na ekipu"

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović,
Tajrik Džouns se čuvao dok je Željko bio trener Partizana: "Više je mislio na sebe nego na ekipu"

Tajrik Džouns je sada na pragu odlaska iz Partizana, mada je otputovao sa ekipom u Španiju na gostovanje Valensiji u Evroligi.

A doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu crno-belih Hose Marija Iskjerdo otkrio je da ni Željko Obradović nije bio zadovoljan njegovim zalaganjem Na meču sa Asvelom nije ulazio u igru, a još tada je Obradović na pitanje zašto nema centra crno-belih odgovorio da "pitaju njega". Sada je otkrio šta se tu zapravo desilo. "Vidi, ja sam deo te generacije kada su igrači bili na terenu i igrali uprkos bolu, osim u slučaju neke ozbiljne povrede. Svaki sportista, ne samo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kladionice otpisale Partizan: Valensija ogroman favorit protiv crno-belih!

Kladionice otpisale Partizan: Valensija ogroman favorit protiv crno-belih!

Hot sport pre 59 minuta
Penjaroja zna šta Partizan mora da zaustavi u Valensiji: Posebno nahvalio dve stvari kod rivala

Penjaroja zna šta Partizan mora da zaustavi u Valensiji: Posebno nahvalio dve stvari kod rivala

Nova pre 1 sat
Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Radio sto plus pre 2 sata
Kameron Pejn se oglasio pred Valensiju! Evo šta očekuje od meča u Španiji!

Kameron Pejn se oglasio pred Valensiju! Evo šta očekuje od meča u Španiji!

Kurir pre 2 sata
Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Danas pre 2 sata
"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

Mondo pre 1 sat
"To mora da se desi!" Đoan Penjaroja pred Valensija - Partizan poručio šta očekuje od crno-belih

"To mora da se desi!" Đoan Penjaroja pred Valensija - Partizan poručio šta očekuje od crno-belih

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićValensijaEvroligaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Novi problem u Partizanu: Trojica talentovanih igrača odbila da potpišu ugovor?

Novi problem u Partizanu: Trojica talentovanih igrača odbila da potpišu ugovor?

Danas pre 35 minuta
Đoković: Cilj mi je da igram na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Đoković: Cilj mi je da igram na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Nedeljnik pre 10 minuta
Bum iz Madrida - Dušan Vlahović opet na meti velikana!

Bum iz Madrida - Dušan Vlahović opet na meti velikana!

Sportske.net pre 34 minuta
Koroman: Zvezdu volim više nego svi koji su tamo, vreme će pokazati koliko su pokrali klub

Koroman: Zvezdu volim više nego svi koji su tamo, vreme će pokazati koliko su pokrali klub

Danas pre 10 minuta
Kirjos pobedio Sabalenku

Kirjos pobedio Sabalenku

Vesti online pre 0 minuta