Er Srbija: U 2025. najveći broj prevezenih putnika u istoriji kompanije

Nacionalna avio-kompanija Srbije, Er Srbija, objavila je danas da je u 2025. godini ostvarila istorijski uspeh, oborivši rekord koji je 1987. godine postavio nekadašnji JAT sa 4,53 milona prevezenih putnika, čime je, kako je istaknuto, potvrdila poziciju najbrže rastuće avio-kompanije u regionu. "Tokom ove godine, Er Srbija je zabeležila najveći obim saobraćaja od svog osnivanja, zahvaljujući kontinuiranom širenju mreže destinacija, povećanju frekvencija letova i