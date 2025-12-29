Hladno jutro u Srbiji: Tokom dana pretežno vedro, sunčano i suvo

N1 Info pre 21 minuta  |  Sara Botić
Hladno jutro u Srbiji: Tokom dana pretežno vedro, sunčano i suvo
Hladno jutro u Srbiji. U gotovo celoj zemlji temperatura je u ovim jutarnjim satima ispod nule. Najhladnije na Kopaoniku sa -10 stepeni, zatim Sjenica -9. Najtopliji ovog jutra je istok Srbije, samo se tamo temperatura zadržala iznad nule. U Negotinu trenutno 2 stepena. Srbija se nalazi pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Došlo je do stabilizacije vremena i razvedravanja, pa su nam noći vedre i jutra jako hladna uz mraz. Nalazimo se još uvek pod uticajem
Ključne reči

SjenicaKopaonikNegotin

