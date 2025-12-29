Vremenska prognoza Srbije krajem decembra 2025: hladno jutro, pretežno sunčano i promenljivo vreme sa prolaznim snežnim padavinama i najavom otopljenja

Naslovi.ai pre 41 minuta

Srbija očekuje hladna jutra sa mrazom, pretežno sunčano i malo toplije tokom dana, uz vetar i prolazna naoblačenja sa snegom, dok se najavljuje otopljenje od petka.

U Srbiji će 29. decembra biti hladno jutro sa mrazom, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim do umerenim vetrom, jakim na istoku zemlje. Temperatura će se kretati od -6 do 2 stepena ujutru, a dnevna od 4 do 9 stepeni. RTV RTS N1 Info

U narednim danima očekuje se zadržavanje hladnog vremena sa mestimičnim snegom, naročito na planinama i istoku Srbije. U utorak i sredu biće promenljivo oblačno sa prolaznim naoblačenjem i kratkotrajnim snežnim padavinama, dok će u novogodišnjoj noći biti hladno i suvo sa mogućim kratkotrajnim snegom. Od petka se očekuje postepeno otopljenje i jačanje južnog vetra. Danas Dnevnik Telegraf RTS Telegraf Mondo

Na području većih gradova kao što su Beograd, Novi Sad i Sremska Mitrovica jutra su hladna sa temperaturama ispod nule, dok su dnevne temperature umerenije. Vetar će biti zapadni i jugozapadni, slab do umeren, na istoku i jak. Telegraf Ozon Euronews