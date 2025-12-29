Mraz ili plus u ponoć? Evo kakvo nas vreme čeka u novogodišnjoj noći

Novogodišnja noć u Srbiji biće hladna i pretežno oblačna, sa temperaturama koje će se kretati od -7 stepeni na jugu do oko 0 °C na severu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U ponedeljak uveče i tokom noći u celoj zemlji biće vedro i hladno, uz slab vetar, dok će na istoku Srbije duvati umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar. U utorak se očekuje jutarnji mraz, a tokom dana prolazno naoblačenje koje će zahvatiti celu zemlju. Ponegde je moguć kratkotrajan sneg, naročito u Banatu, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. U sredu, 31. decembra, biće osetno hladnije. Novogodišnja noć u