Mraz ili plus u ponoć? Evo kakvo nas vreme čeka u novogodišnjoj noći

Moj Novi Sad pre 59 minuta
Mraz ili plus u ponoć? Evo kakvo nas vreme čeka u novogodišnjoj noći

Novogodišnja noć u Srbiji biće hladna i pretežno oblačna, sa temperaturama koje će se kretati od -7 stepeni na jugu do oko 0 °C na severu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U ponedeljak uveče i tokom noći u celoj zemlji biće vedro i hladno, uz slab vetar, dok će na istoku Srbije duvati umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar. U utorak se očekuje jutarnji mraz, a tokom dana prolazno naoblačenje koje će zahvatiti celu zemlju. Ponegde je moguć kratkotrajan sneg, naročito u Banatu, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. U sredu, 31. decembra, biće osetno hladnije. Novogodišnja noć u
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Srbije krajem decembra 2025: hladno jutro, pretežno sunčano i promenljivo vreme sa prolaznim snežnim…

Vremenska prognoza Srbije krajem decembra 2025: hladno jutro, pretežno sunčano i promenljivo vreme sa prolaznim snežnim padavinama

Naslovi.ai pre 49 minuta
Vremenska prognoza 30. decembar 2025.

Vremenska prognoza 30. decembar 2025.

RTS pre 59 minuta
RHMZ objavio kakvo vreme nas čeka u novogodišnjoj noći i za dane praznika

RHMZ objavio kakvo vreme nas čeka u novogodišnjoj noći i za dane praznika

Morava info pre 5 sati
Vremenska prognoza za utorak: Oblačno posle vedrog jutra, od minus devet do šest

Vremenska prognoza za utorak: Oblačno posle vedrog jutra, od minus devet do šest

Serbian News Media pre 5 sati
U novogodišnoj noći baš hladno, pa onda zapanjujuća promena! Biće i 15 stepeni, evo i kada nas očekuje temperaturni šok!

U novogodišnoj noći baš hladno, pa onda zapanjujuća promena! Biće i 15 stepeni, evo i kada nas očekuje temperaturni šok!

Dnevnik pre 5 sati
Hladna jutra i povremeni sneg, a zatim naglo otopljenje krajem nedelje

Hladna jutra i povremeni sneg, a zatim naglo otopljenje krajem nedelje

Glas juga pre 5 sati
RHMZ objavio kakvo vreme nas čeka u novogodišnjoj noći!

RHMZ objavio kakvo vreme nas čeka u novogodišnjoj noći!

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Nova: Poznato ko će biti novi sudija supružnicima Kecmanović

Nova: Poznato ko će biti novi sudija supružnicima Kecmanović

Danas pre 9 minuta
Pogled sa panoramskog točka

Pogled sa panoramskog točka

Danas pre 1 sat
Ove dve države nemaju glavni grad: Jedna je u Evropi i spada među najbogatije

Ove dve države nemaju glavni grad: Jedna je u Evropi i spada među najbogatije

Danas pre 1 sat
Beoeko: U Beogradu, i danas vazduh je zagađen

Beoeko: U Beogradu, i danas vazduh je zagađen

Danas pre 44 minuta
Priveden advokat Čedomir Stojković

Priveden advokat Čedomir Stojković

Danas pre 1 sat