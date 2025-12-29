Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

Advokat Dragomir Nenezić ocenjuje da izborni rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, ali da jeste činjenica da će Aljbin Kurti moći samostalno da formira vladu.

Kao ključne razloge vidi glasove dijaspore i pomirljiviji ton prema unutrašnjim političkim protivnicima. Centralna izborna komisija (CIK) objavila je sinoć da je na osnovu 99,57 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima, pokret Samoopredeljenje osvojio 49,74 odsto, Demokratska partija Kosova 21,16 odsto, odnosno 180.463 glasova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa 13,76 odsto, odnosno 117.327 glasova. Srpska lista je osvojila 3,92 odsto