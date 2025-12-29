Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

„Redovna provera pouzdanosti i brzog reagovanja komponenti nuklearnog odvraćanja Severne Koreje samo odgovorna vežba”– rekao je Kim Džong Un

PJONGJANG – Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je danas vežbu lansiranja strateških krstarećih raketa dugog dometa, saopštila je danas severnokorejska državna agencija KCNA. Kim je izrazio zadovoljstvo, zbog uspešnog lansiranja krstarećih raketa, koje su letele duž putanje iznad mora zapadno od Korejskog poluostrva i pogodile svoju metu, prenosi Rojters. On je rekao da je „redovna provera pouzdanosti i brzog reagovanja komponenti nuklearnog odvraćanja