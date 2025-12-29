Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

RTS pre 2 sata
Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je vežbu lansiranja strateških krstarećih raketa dugog dometa, saopštila je severnokorejska državna agencija KCNA.

Kim je izrazio zadovoljstvo zbog uspešnog lansiranja krstarećih raketa, koje su letele duž putanje iznad mora zapadno od Korejskog poluostrva i pogodile svoju metu, prenosi Rojters. Naveo je da je "redovna provera pouzdanosti i brzog reagovanja komponenti nuklearnog odvraćanja Severne Koreje samo odgovorna vežba", jer se zemlja "suočava sa raznim bezbednosnim pretnjama".
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Euronews pre 48 minuta
Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

RTV pre 1 sat
Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa /foto/

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa /foto/

Sputnik pre 1 sat
Rakete su ispaljene FOTO

Rakete su ispaljene FOTO

B92 pre 1 sat
Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Politika pre 2 sata
"Suočavamo se sa raznim bezbednosnim pretnjama", Kim Džong Un nadgledao lansiranje krstarećih raketa

"Suočavamo se sa raznim bezbednosnim pretnjama", Kim Džong Un nadgledao lansiranje krstarećih raketa

Blic pre 8 sati
Lider Severne Koreje Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Lider Severne Koreje Kim Džong Un nadgledao vežbu lansiranja krstarećih raketa

Telegraf pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSeverna KorejaRojtersKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

CMG: Deset najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini

CMG: Deset najvažnijih vesti iz Kine u 2025. godini

Beta pre 28 minuta
Jedna osoba stradala, tri nestale u prevrtanju čamca s migrantima u Grčkoj

Jedna osoba stradala, tri nestale u prevrtanju čamca s migrantima u Grčkoj

RTV pre 13 minuta
Krvavi protesti u Siriji: Mrtvi i desetine ranjenih, dok bezbednosne snage otvaraju vatru na demonstrante

Krvavi protesti u Siriji: Mrtvi i desetine ranjenih, dok bezbednosne snage otvaraju vatru na demonstrante

Nova pre 3 minuta
Obračun policije i Islamske države na severozapadu Turske, povređeno sedam policajaca

Obračun policije i Islamske države na severozapadu Turske, povređeno sedam policajaca

N1 Info pre 8 minuta
Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

Voz sa 250 putnika iskočio iz šina: Najmanje 13 mrtvih u železničkoj nesreći u Meksiku (VIDEO)

N1 Info pre 18 minuta