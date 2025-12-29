Lavrov: Napadnuta Putinova rezidencija, PVO neutralisala 91 ukrajinski dron; Zelenski negira napade

RTS pre 38 minuta
Lavrov: Napadnuta Putinova rezidencija, PVO neutralisala 91 ukrajinski dron; Zelenski negira napade

Rat u Ukrajini – 1.405. dan. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je ukrajinska vojska pokušala da napadne državnu rezidenciju predsednika Vladimira Putina pomoću 91 drona, ali su ih ruski PVO sistemi uništili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnje ruskog ministra i naveo da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata.

Zelenski odbacio tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Zelenski je naveo da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Rojters. Zelenski je dodao da
RAT U UKRAJINI Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju, predsednik SAD bio šokiran

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Tramp potvrdio bezbednosne garancije i ekonomski paket za Ukrajinu; Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju

Putin se obratio sa jasnom porukom: Ratni ciljevi se ne menjaju VIDEO

Zelenski i Tramp razgovarali tri sata: Mir bliži, ali Donbas i dalje kamen spoticanja

Ruska vojska izvela 40 udara na naselja u Sumiju. Oštećeni kamion, stambene zgrade, ima povređenih.

Čim se završio sastanak sa Trampom, Zelenski je objavio ovu poruku na Telegramu

Putin bodri vojnike na frontu u Ukrajini: "Samo nastavite sa specijalnom vojnom operacijom"

Napad dronovima na Putinovu rezidenciju i diplomatske reakcije

Tusk: Mirovni pregovori o Ukrajini još uvek daleko od završetka

Udruženje drumskih prevoznika: Nemačkoj nedostaje najmanje 120.000 vozača kamiona

Putin i Tramp opet razgovarali: Tramp užasnut napadom na Kremlj - Zelenski negira napad!

Oglasio se Zelenski posle optužbi da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

