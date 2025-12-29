Kako je Samoopredeljenje došlo do 'spektakularne' pobede na izborima na Kosovu?

Prevremeni parlamentarni izbori – kojima su prethodili meseci sukoba između partija, institucionalnih blokada i polarizujuće retorike – završeni su ubedljivom pobedom Pokreta Samoopredeljenje.

Poznavaoci političkih dešavanja ocenjuju za RSE da su izbori 28. decembra doneli partiji aktuelnog premijera Aljbina Kurtija (Albin) "spektakularnu" pobedu, koju je postigla uglavnom zahvaljujući "slabostima" opozicionih stranaka. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK), Samoopredeljenje je osvojilo 49,3 odsto glasova, ne računajući uslovne glasove i glasove dijaspore. "Ovo je spektakularna pobeda za Pokret Samoopredeljenja, koju mu je