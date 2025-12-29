Robotika ulazi u zlatno investiciono doba

Štreberi pre 19 minuta
Robotika ulazi u zlatno investiciono doba

Robotika je 2025. godine stigla do prelomne tačke – ne samo tehnološki, već i finansijski.

Nakon godina opreznog ulaganja, venture capital i private equity fondovi vraćaju se robotici sa novim samopouzdanjem. Razlog je jednostavan: spoj veštačke inteligencije, automatizacije i realnih tržišnih potreba konačno daje opipljive rezultate. Tokom prvih meseci 2025. godine, u robotiku je globalno uloženo više od 6 milijardi dolara, a drugi kvartal doneo je skoro 8,8 milijardi dolara vrednosti poslova, uz trocifren rast u odnosu na prethodne periode. Robotika se
Otvori na streberi.rs

Dolar »

Srednji kurs dinara za evro 117,3321 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3321 dinara

RTV pre 4 minuta
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 19 minuta
Vatreni kostim i telo od milion dolara: Maja Berović u besnom džipu stigla na nastup u Beogradu: svima pale vilice kad su je…

Vatreni kostim i telo od milion dolara: Maja Berović u besnom džipu stigla na nastup u Beogradu: svima pale vilice kad su je videli, ne skida osmeh sa lica

Blic pre 5 sati
Svaki peti video koji se predlaže novim korisnicima na YouTube je proizvod veštačke inteligencije

Svaki peti video koji se predlaže novim korisnicima na YouTube je proizvod veštačke inteligencije

Blic pre 8 sati
Napadi hakera na kriptovalute ne prestaju: Očekuje se da će 2025. biti rekordna godina - nestalo 2,7 milijardi dolara

Napadi hakera na kriptovalute ne prestaju: Očekuje se da će 2025. biti rekordna godina - nestalo 2,7 milijardi dolara

Blic pre 9 sati
Tajrik Džouns rekao "da" Olimpijakosu, ali Partizan traži novac: Javio se novi klub čim su pregovori zapeli

Tajrik Džouns rekao "da" Olimpijakosu, ali Partizan traži novac: Javio se novi klub čim su pregovori zapeli

Mondo pre 5 sati
Najlepša glumica na svetu i njena čudna sudbina: Bogatstvo od 65 miliona dolara i život u tišini Sent Tropea

Najlepša glumica na svetu i njena čudna sudbina: Bogatstvo od 65 miliona dolara i život u tišini Sent Tropea

Telegraf pre 19 sati
Dolar »

Ključne reči

Dolar

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »

Robotika ulazi u zlatno investiciono doba

Robotika ulazi u zlatno investiciono doba

Štreberi pre 19 minuta
Najbolji laptopovi 2025. godine: Ovo su uređaji koji vas neće izneveriti

Najbolji laptopovi 2025. godine: Ovo su uređaji koji vas neće izneveriti

Blic pre 7 sati
Ko će dočekati Galaxy S26 seriju: Samsung najavljuje Exynos 2600, prvi mobilni čip na svetu u 2nm procesu

Ko će dočekati Galaxy S26 seriju: Samsung najavljuje Exynos 2600, prvi mobilni čip na svetu u 2nm procesu

Blic pre 9 sati
Svaki peti video koji se predlaže novim korisnicima na YouTube je proizvod veštačke inteligencije

Svaki peti video koji se predlaže novim korisnicima na YouTube je proizvod veštačke inteligencije

Blic pre 8 sati
Napadi hakera na kriptovalute ne prestaju: Očekuje se da će 2025. biti rekordna godina - nestalo 2,7 milijardi dolara

Napadi hakera na kriptovalute ne prestaju: Očekuje se da će 2025. biti rekordna godina - nestalo 2,7 milijardi dolara

Blic pre 9 sati