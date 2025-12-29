AMSS: Bez zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Produženo je radno vreme GP "Bački Vinogradi" - svakog petka, subote i nedelje do 11. 01. 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. U ovim pretprazničnim danima, kada je veliki broj vozila na putevima, brzo se stvaraju kolone na mestima gde je zbog radova ili drugih vanrednih zastoja vožnja usporena, ukazuju iz Auto-moto saveza Srbije ( AMSS). Pojačan saobraćaj biće na pravcima ka
