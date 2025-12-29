Blumberg: Zbog sankcija vlasnici benzinskih pumpi Lukoil u SAD u neizvesnosti

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Blumberg: Zbog sankcija vlasnici benzinskih pumpi Lukoil u SAD u neizvesnosti

Vlasnici Lukoil benzinskih pumpi u Sjedinjenim Američkim Državama suočavaju se sa ozbiljnim problemima usled sankcija koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela ruskoj naftnoj kompaniji Lukoil PJSC.

Sankcije, koje su deo šireg napora da se onemogući finansiranje rata u Ukrajini, izazvale su bankrot ili ozbiljne poteškoće za brojne male preduzetnike, koji upravljaju pumpama pod brendom Lukoil, piše Blumberg. Iako su te pumpe privremeno izuzete od sankcija, mnogi franšizeri su prisiljeni da prihvataju samo gotovinu, jer su im zabranjeni transakcioni servisi sa bankama i kompanijama za platne kartice. Lukoil je, nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade…

"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade Ukrajincima"

Kurir pre 40 minuta
Tramp: Sukob Ukrajine i Rusije bi mogao da se završi za nekoliko nedelja

Tramp: Sukob Ukrajine i Rusije bi mogao da se završi za nekoliko nedelja

Politika pre 30 minuta
Trampov inovativni autoritarizam

Trampov inovativni autoritarizam

Radar pre 1 sat
Fon der Lajen: Jako dobar razgovor sa Trampom i Zelenskim

Fon der Lajen: Jako dobar razgovor sa Trampom i Zelenskim

Politika pre 1 sat
Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Politika pre 1 sat
Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Danas pre 2 sata
Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Blic pre 4 sati

Ključne reči

UkrajinaDonald TrampSankcijelukoilBenzinske pumpesjedinjene američke države

Najnovije vesti »

"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade…

"Američki plan predviđa mogućnost brzog priklučenja Kijeva EU, ali...": Francuski politikolog upozorava na davanje "lažne nade Ukrajincima"

Kurir pre 40 minuta
(Video) Koktel mu razneo stomak Sergej je popio "ekskluzivno" piće na božićnoj zabavi u Moskvi i samo se srušio: Lekari mu se…

(Video) Koktel mu razneo stomak Sergej je popio "ekskluzivno" piće na božićnoj zabavi u Moskvi i samo se srušio: Lekari mu se bore za život

Blic pre 50 minuta
Tramp: Sukob Ukrajine i Rusije bi mogao da se završi za nekoliko nedelja

Tramp: Sukob Ukrajine i Rusije bi mogao da se završi za nekoliko nedelja

Politika pre 30 minuta
Makron potpisao zakon za funkcionisanje države do usvajanja budžeta za 2026.

Makron potpisao zakon za funkcionisanje države do usvajanja budžeta za 2026.

Telegraf pre 15 minuta
Blumberg: Zbog sankcija vlasnici benzinskih pumpi Lukoil u SAD u neizvesnosti

Blumberg: Zbog sankcija vlasnici benzinskih pumpi Lukoil u SAD u neizvesnosti

Telegraf pre 45 minuta