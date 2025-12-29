Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je spreman za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu uzajamnog poštovanja, ukoliko Vašington odustane od mešanja u unutrašnje poslove Venecuele.

U televizijskom obraćanju, Maduro je naveo da bi pozdravio početak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko američka strana pokaže spremnost na međusobno poštovanje i prekine, kako je rekao, neuspešne pokušaje mešanja u Venecuelu tokom poslednjih 25 godina, preneo je "Noticias Venevision". Maduro je istakao da bi u tom slučaju tražio put ka miru, saradnji i prosperitetu između dve zemlje. Istovremeno je kritikovao SAD zbog, prema njegovim rečima,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Vučić: "Linglong drži Srednje Banatski okrug, to su teški udarci za Srbiju"

Vučić: "Linglong drži Srednje Banatski okrug, to su teški udarci za Srbiju"

Blic pre 5 sati
Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Danas pre 7 sati
Trampov plan za Srbiju, a protiv Rusa: "Vide se promene u odnosu Amerike prema nama"

Trampov plan za Srbiju, a protiv Rusa: "Vide se promene u odnosu Amerike prema nama"

Blic pre 8 sati
SASTAV PARTIZANA - Penjaroja ne menja tim koji gubi

SASTAV PARTIZANA - Penjaroja ne menja tim koji gubi

Sportske.net pre 1 dan
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana

RTV pre 5 sati
Vašington pričao o Pejnu i Penjaroji: Otkrio šta Španac zahteva od igrača Partizana...

Vašington pričao o Pejnu i Penjaroji: Otkrio šta Španac zahteva od igrača Partizana...

Kurir pre 5 sati
"Šta je Penjaroja promenio? Postoji jedna stvar": Vašington stao pred kamere i otkrio ključ pobede

"Šta je Penjaroja promenio? Postoji jedna stvar": Vašington stao pred kamere i otkrio ključ pobede

Mondo pre 5 sati

Ključne reči

VašingtonVenecuelasjedinjene američke države

Najnovije vesti »

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Sjajne vesti za reprezentaciju Maroka: Hakimi se vraća na teren!

Kurir pre 53 minuta
Varala muža pred milionima, sad uživa sa dečkom u Americi! Voze se gradskim prevozom, podelila čarobne kadrove

Varala muža pred milionima, sad uživa sa dečkom u Americi! Voze se gradskim prevozom, podelila čarobne kadrove

Telegraf pre 27 minuta
Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Telegraf pre 47 minuta
"Raša me pipka gde god stigne! Jeste malo nepristojno, ali bolje i to nego da me..." Goca progovorila o intimi

"Raša me pipka gde god stigne! Jeste malo nepristojno, ali bolje i to nego da me..." Goca progovorila o intimi

Telegraf pre 42 minuta
Problemi za Fenerbahče! Važan igrač zbog povrede van terena na neodređeno vreme

Problemi za Fenerbahče! Važan igrač zbog povrede van terena na neodređeno vreme

Telegraf pre 18 minuta