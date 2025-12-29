Maduro izrazio spremnost za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je spreman za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu uzajamnog poštovanja, ukoliko Vašington odustane od mešanja u unutrašnje poslove Venecuele.

U televizijskom obraćanju, Maduro je naveo da bi pozdravio početak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko američka strana pokaže spremnost na međusobno poštovanje i prekine, kako je rekao, neuspešne pokušaje mešanja u Venecuelu tokom poslednjih 25 godina, preneo je "Noticias Venevision". Maduro je istakao da bi u tom slučaju tražio put ka miru, saradnji i prosperitetu između dve zemlje. Istovremeno je kritikovao SAD zbog, prema njegovim rečima,