Otkrivamo ko je bokser koji je svirepo ubio Aleksandra: Isplivali detalji jezivog mučenja na salašu kod Vrbasa

Stravičan zločin koji je juče potresao Vojvodinu dobio je svoj epilog u brzoj akciji policije, ali novi detalji iz istrage otkrivaju jezivu pozadinu ubistva pedesetpetogodišnjeg Aleksandra S. iz Odžaka.

Prema najnovijim saznanjima, primarni motiv za nezapamćenu svirepost osumnjičenih M. D. (43) i Z. K. (28) bio je - nerasčišćeni novčani dug. Iako se prvobitno sumnjalo na porodične razmirice, istraga je utvrdila da su osumnjičeni planirano izmamili Aleksandra S. u smrtonosnu zamku. Koristeći izgovor da im je potrebna usluga prevoza uz naknadu, naveli su ga da ih poveze svojim automobilom. Međutim, čim su se našli na putu, M. D., poznatiji pod nadimkom „Bokser“,