Koliko potpisa su za jedan dan sakupili studenti?

Studenti u blokadi objavili su da je tokom akcije u nedelju, 28. decembra, sakupili gotovo 400.000 potpisa

U nedelju, 29. decembra, studenti u blokadi organizovali su akciju „Potpiši pobedu“ kojom su skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore. Studenti u blokadi objavili su na društvenoj mreži Iks (X) da je tokom jednodnevne akcije širom Srbije prikupljeno 393.045 potpisa. Победу расписујемо ми! pic.twitter.com/F7KZaCaNrw — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) December 29, 2025 Studenti Elektrotehničkog fakulteta u blokadi prvi su objavili