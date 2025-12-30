Jokićev saigrač objasnio situaciju kod povrede: "Ne znam..." VIDEO

Košarkaš Denvera Spenser Džouns objasnio je situaciju kada se povredio Nikola Jokić.

Centar Nagetsa i trostuki MVP NBA lige povredio je levo koleno u bizarnoj situaciju, gde je akter bio njegov saigrač. Do povrede je došlo krajem prvog poluvremena kada je Jokićev saigrač Spenser Džouns, nogom udario donji deo noge srpskog košarkaša, povredivši mu pritom levo koleno. Jokić se srušio na parket, držeći se za koleno i previjajući se od bolova. "Ne znam mnogo toga... Branio sam igrača sa loptom da ne šutne na koš, a onda sam se okrenuo i video ga na