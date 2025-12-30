"Prvi dokumenti mirovnog plana mogli bi biti potpisani u januaru"

B92
"Prvi dokumenti mirovnog plana mogli bi biti potpisani u januaru"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi prvi dokumenti mirovnog plana mogli biti potpisani u januaru i izrazio spremnost da održi multilateralne pregovore u januaru uz učešće Ukrajine, SAD i evropskih zemalja, kao i sa ruskim predstavnicima.

"Već je pripremljen paket dokumenata, koji bi mogao biti spreman za potpisivanje u januaru, u zavisnosti od političke volje stranaka", rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi RBK Ukrajina. Kako je naveo, Ukrajina je spremna da preduzme aktivne diplomatske korake već u januaru i očekuje da će druge strane biti spremne za suštinske odluke. Prema njegovim rečima, kontakti između savetnika će se održati i nastaviti u januaru, nakon čega Ukrajina
