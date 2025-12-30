Navodni napad na Putinovu rezidenciju: Šta je poznato

BBC News pre 23 minuta

Planet Labs PBC/Handout via REUTERS Satelitski snimak područja ne kojem je jedna od Putinovih predsedničkih rezidencija

Moskva je optužila Ukrajinu za napad dronovima na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina u severoistočnom regionu Novgorod, što je Kijev kategorički negirao.

Tvrdnju o napadu na Putinovu rezidenciju izneo je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, rekavši da je upotrebljeno više od 90 bespilotnih letelica.

Moskva je već identifikovala mete za „uzvratni udar“.

To je laž, jedna od onih kojima se Moskva služi od početka rata, uzvratio je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Namera Kremlja je da ovu laž iskoristi da nastavi napade na Ukrajinu, dodao je.

O navodnom napadu govorio je i američki predsednik Donald Tramp, rekavši da to nije dobra vest, ali se ogradio da možda nije tačna.

Vest o napadu pojavila se gotovo istovremeno sa sledećim, desetim u 2025. godini, telefonskim razgovorom Trampa i Putina.

U tom razgovoru, Putin je obavestio Trampa o pokušaju napada.

Nije jasno gde je Putin bio u vreme navodnog napada.

Lavorv je rekao i da Rusija ne namerava da izađe iz pregovaračkog procesa sa SAD, javila je ruska novinska agencija Tas.

Šta tvrdi Moskva?

U noći 29. decembra, Kijev je pokušao napad dronovima na državnu rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti, rekao je Lavrov.

U ovom regionu je jedna od zvaničnih predsedničkih rezidencija, Dolge Borodi, poznatija kao Valdaj.

Prema rečima Lavrova, nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti kao rezultat napada na rusku predsedničku rezidenciju.

Nije rekao da li je Putin u tom trenutku bio u rezidenciji.

Ni Lavrov, ni Kremlj, ni Ministarstvo odbrane nisu pružili vizuelne ili druge objektivne dokaze napadu na Putinovu rezidenciju.

Pozivajući se na lokalne stanovnike, ruski medij Agentstvo (u Rusiji označen kao „strani agent“), objavio je 2023. da je sistem protivvazdušne odbrane Pancir-S1 instaliran u blizini Putinove rezidencije Valdaj, u selu Jaščerovo.

Moskva namerava da odgovori na pokušaj napada, poručio je Lavrov.

„Želeli bismo da istaknemo da je ova akcija sprovedena tokom intenzivnih pregovora Rusije i Sjedinjenih Država o rešavanju ukrajinskog sukoba.

„Ovakve nepromišljene akcije neće proći bez odgovora.

„Utvrđeni su ciljevi odmazdnih udara ruskih oružanih snaga i vreme njihovog sprovođenja“, citirale su Lavrova ruske novinske agencije.

Kako su ranije izvestio guverner Novgorodske oblasti Aleksandar Dronov i Ministarstvo odbrane, region je napadnuto sa 18 dronova od 23 sati u nedelju, 28. decembra, do sedam ujutro u ponedeljak, 29. decembra.

Zatim su prijavljena još 23 drona od 7 do 9 sati, koje su oborili sistemi protivvazdušne odbrane.

Predsednička rezidencija nije pomenuta u izveštajima.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova jes aopštilo da je u napadu učestvovao 91 ukrajinski dron.

Ministarstvo odbrane je kasnije pojasnilo da je 50 dronova koji su navodno išli ka Valdaju obooreno u susednim regionima: Brjanskom i Smolenskom.

Odgovor Zelenskog

Ukrajinski predsednik nazvao je tvrdnje Moskve o umešanosti Kijeva u napad „lažima“.

„Još jedna laž Rusije. Imali smo sastanak sa Trampom i jasno je da je za Ruse, ako se ne posvađamo sa Amerikom - a napredujemo - to neuspeh za njih.

„Zato što ne žele da okončaju ovaj rat, samo pritskom na njih rat će biti završen. Dakle, siguran sam da su tražili razloge da nastave rat“, rekao je Zelenski novinarima 29. decembra uveče.

Putin obavestio Trampa o navodnom napadu

Bela kuća je 29. decembra saopštila da je Tramp „imao dobar telefonski razgovor“ sa Putinom, posle sastanka američkih i ukrajinskih zvaničnika.

Jurij Ušakov, pomoćnik Kremlja za spoljnu politiku, rekao je novinarima istog dana ponedeljak da je tokom razgovora Putin istakao da se navodni napad na njegovu rezidenciju dogodio „gotovo odmah nakon onoga što su SAD smatrale uspešnom rundom razgovora“.

„Američki predsednik je bio šokiran ovom informacijom, bio je ljut i rekao je da ne može da veruje u tako lude postupke.

„Rečeno je da će ovo nesumnjivo uticati na američki pristup saradnji sa Zelenskim“, rekao je Ušakov.

Tokom kasnije konferencije za novinare, Tramp je prvobitno izgledao kao da ne zna za navodni incident, ali je kasnije novinarima rekao da mu je o tome rekao Putin i da je „veoma ljut“ zbog toga.

Napad na predsedničku rezidenciju „nije bio ispravan“, rekao je.

Upitan da li je Bela kuća videla bilo kakve dokaze koji podržavaju rusku tvrdnju, odgovorio je:

„Pa, saznaćemo. Kažete da se možda napad nije dogodio - i to je moguće, pretpostavljam. Ali predsednik Putin mi je jutros rekao da jeste“.

