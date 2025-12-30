Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Beta pre 2 sata

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je da jedino predsednik SAD Donald Tramp više od predsednika Rusije Vladimira Putina ponižava vlast u Srbiji.

On je u saopštenju upitao ministarku energetike Dubravku Đedović Handanović šta još Putin treba da uradi da bi vlast u Srbiji priznala da je ponižava.

Time je on reagovao na izjavu Đedović Handanović da su netačne tvrdnje da su ruski predsednik Vladimir Putin i Rusija ponižavali Srbiju u pregovorima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) kojoj su SAD uvele sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

"Ne znate da li i sa kim Rusi pregovaraju oko NIS-a, ne učestvujete u pregovorima, ne smete da iskoristite pravo preče kupovine ili date ponudu za kupovinu NIS-ai ne možete ni dugoročni gasni aranžman sa Rusijom da potpišete", poručio je Nikezić ministarki.

Dodao je da od Putina jedino Tramp više ponižava vlast u Srbiji pošto odbija bilo kakvu komunikaciju sa njima, predsednika Srbije Aleksandra Vučića izbacuje sa imanja na Floridi, NIS-u uvodi sankcije, a Srbiji najveće carine od svih evropskih zemalja i preti uvođenjem sekundarnih, finansijskih sankcija.

"Rezultat Vučićeve diletantske diplomatije je da rafinerije više ne rade, Petrohemija se zatvara, hiljade radnika ostaju bez posla, Srbija gubi ceo industrijski sektor a građani i privreda ostaju bez goriva", naveo je Nikezić.

On smatra da je rešenje problema da Srbija preuzme kontrolu nad NIS-om, postavi profesionalno rukovodstvo, pokrenete rafinerije i obezbedi redovno snabdevanje gorivom.

(Beta, 30.12.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinSSPRusijaDonald Tramp

