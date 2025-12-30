Detaljan vodič za građane: Pogledajte red vožnje za Novu godinu i praznike u Beogradu

Blic pre 51 minuta
Detaljan vodič za građane: Pogledajte red vožnje za Novu godinu i praznike u Beogradu

Redovan režim prevoza je od 8. januara, nakon prazničnog perioda Nekoliko redovnih linija biće zamenjeno privremenim, poput linija 29 i 40 koje će zameniti 29A i 40A Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će sutra, 31. decembra, na svim linijama javnog prevoza važiti red vožnje za radni dan.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće sa radom u 22 časa. U noći Nove godine važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije, umesto u 24, u 22 časa, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži. Dnevne redovne linije 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

OK radio pre 41 minuta
Radno vreme ZC Vranje tokom predstojećih praznika

Radno vreme ZC Vranje tokom predstojećih praznika

OK radio pre 36 minuta
Praznični režim saobaćaja: Kakav će biti red vožnje gradskog prevoza za Novu godinu i Božić?

Praznični režim saobaćaja: Kakav će biti red vožnje gradskog prevoza za Novu godinu i Božić?

Euronews pre 36 minuta
Komrad: Služba naplate neće raditi do 5. januara, smeće će se odnositi redovno

Komrad: Služba naplate neće raditi do 5. januara, smeće će se odnositi redovno

Vranje news pre 31 minuta
ZC Vranje objavilo praznični raspored rada

ZC Vranje objavilo praznični raspored rada

Jug press pre 6 minuta
Izmenjen red vožnje GSP tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Izmenjen red vožnje GSP tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Nedeljnik pre 41 minuta
Izmene zbog praznika: Kako će saobraćati gradski prevoz za Novu godinu i Božić

Izmene zbog praznika: Kako će saobraćati gradski prevoz za Novu godinu i Božić

NIN pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godina

Društvo, najnovije vesti »

Prva zvanična procena - srpski BDP u 2025. porastao za dva odsto

Prva zvanična procena - srpski BDP u 2025. porastao za dva odsto

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Monarhisti: Potpisi dokazali da je većinska Srbija za izbore, pritisnimo vlast da budu što pre

Monarhisti: Potpisi dokazali da je većinska Srbija za izbore, pritisnimo vlast da budu što pre

Beta pre 27 minuta
Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

OK radio pre 41 minuta
JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

JKP „Komrad“: Odnošenje smeća bez prekida tokom praznika

OK radio pre 41 minuta
Radno vreme ZC Vranje tokom predstojećih praznika

Radno vreme ZC Vranje tokom predstojećih praznika

OK radio pre 36 minuta