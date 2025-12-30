Detaljan vodič za građane: Pogledajte red vožnje za Novu godinu i praznike u Beogradu

Redovan režim prevoza je od 8. januara, nakon prazničnog perioda Nekoliko redovnih linija biće zamenjeno privremenim, poput linija 29 i 40 koje će zameniti 29A i 40A Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će sutra, 31. decembra, na svim linijama javnog prevoza važiti red vožnje za radni dan.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće sa radom u 22 časa. U noći Nove godine važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije, umesto u 24, u 22 časa, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži. Dnevne redovne linije 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju