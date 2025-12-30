Nova godina i GSP režim: Kako će funkcionisati javni prevoz tokom praznika

Nova ekonomija pre 5 sati
Nova godina i GSP režim: Kako će funkcionisati javni prevoz tokom praznika

Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će u sredu, 31. decembra, na svim linijama javnog prevoza važiti red vožnje za radni dan.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće rad u 22 časa. U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi da rade dva sata ranije – umesto u 24 u 22 časa, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži. Dnevne redovne linije: 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju
