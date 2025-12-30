"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

Blic pre 4 sati
"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD napale pristanište u Venecueli povezano sa švercom droge Ovi napadi su deo šire kampanje pritiska na vlasti u Karakasu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su SAD napale oblast pristaništa u Venecueli gde je, kako je naveo, droga utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinara tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Rojters. Došlo je do velike eksplozije u oblasti pristaništa gde su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali celu oblast, rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija. Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle nedelje uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp ukazao da su SAD pogodile objekat vezan za brodove za koje se sumnja da prevoze drogu

Tramp ukazao da su SAD pogodile objekat vezan za brodove za koje se sumnja da prevoze drogu

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersVenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Kurir pre 1 sat
Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 3 sata
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 3 sata
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 4 sati
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 4 sati