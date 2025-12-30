"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD napale pristanište u Venecueli povezano sa švercom droge Ovi napadi su deo šire kampanje pritiska na vlasti u Karakasu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su SAD napale oblast pristaništa u Venecueli gde je, kako je naveo, droga utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinara tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Rojters. Došlo je do velike eksplozije u oblasti pristaništa gde su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali celu oblast, rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija. Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle nedelje uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao