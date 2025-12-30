(Radarski snimci) Pljusak snega, mraz, debeli minus, pa šok od skoro 20 stepeni! RHMZ se hitno oglasio najnovijom prognozom: Evo šta će se sutra dešavati iz sata u sat

Tokom novogodišnje noći očekuje se vedro i hladno vreme sa slabim vetrom Vetar će biti slab i umeren, sa povremenim jakim udarima na istoku zemlje Republički hidrometeorološki zavod objavio je najnoviju prognozu za sutra, ali i za Novu godinu.

Kako se navodi, večeras će u Srbiji biti vedro, ali hladno. Kako se navodi na sajtu RHMZ, uveče i u toku noći očekuje nas vedro i hladno vreme, duvaće slab vetar promenlјivog pravca, na istoku Srbije umeren i jak, zapadni i jugozapadni. Utorak donosi vedro vreme uz slab i umeren mraz. Prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne i centralne, posle podne proširiće se na južne predele Srbije. Ponegde se očekuje kratkotrajan plјusak snega i to sa većom