Pljuskovi snega, pa ledena novogodišnja noć: Spremite se za minus, evo gde će biti najhladnije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Pljuskovi snega, pa ledena novogodišnja noć: Spremite se za minus, evo gde će biti najhladnije

Širom Srbije ove večeri je vetrovito i veoma hladno.

Temperature se kreću oko 0°C i biće u minusu tokom noći, dok Kopaonik već sada meri -10 stepeni. Pred nama je dalje zahlađenje, jer će sa severa doći do priliva još hladnije vazdušne mase. U većem delu Srbije u sredu se očekuje ledeni dan, jer maksimalna temperatura neće preći u plus. U Vojvodini će biti vedro. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno. U severoistočnim, istočnim, cenrtralnim i jugoistočnim predelima Srbije i u Pomoravlju povremeno se
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Poslednji dan u godini: Novosađani, evo šta vas očekuje

Poslednji dan u godini: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 42 minuta
Pljuštaće nam sneg Dobro se obucite, meteorolozi najavljuju ledenu novogodišnju noć Živa već u minusu, evo gde će biti…

Pljuštaće nam sneg Dobro se obucite, meteorolozi najavljuju ledenu novogodišnju noć Živa već u minusu, evo gde će biti najhladnije

Dnevnik pre 47 minuta
Vremenska prognoza za Novu godinu: Da li će padati sneg?

Vremenska prognoza za Novu godinu: Da li će padati sneg?

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vremenska prognoza 31. decembar 2025.

Vremenska prognoza 31. decembar 2025.

RTS pre 3 sata
Sovilj: Novu godinu dočekujemo bez snega, sem na planinama

Sovilj: Novu godinu dočekujemo bez snega, sem na planinama

RTV pre 7 sati
U novogodišnjoj noći osetno hladnije: Kad sledi porast temperature?

U novogodišnjoj noći osetno hladnije: Kad sledi porast temperature?

Danas pre 6 sati
U novogodišnjoj noći osetno hladnije, uz umeren mraz: Kad sledi porast temperature?

U novogodišnjoj noći osetno hladnije, uz umeren mraz: Kad sledi porast temperature?

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaKopaonikNova godinaSnegVremenska prognozavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Meliha iz Sarajeva umrla 8. decembra, ali i dalje nema ko da je sahrani! Apel koji slama srca se širi mrežama: Traže se…

(Foto) Meliha iz Sarajeva umrla 8. decembra, ali i dalje nema ko da je sahrani! Apel koji slama srca se širi mrežama: Traže se rođaci

Blic pre 2 minuta
Ukinut pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovskoj, nakon što joj je juče potvrđena optužnica

Ukinut pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovskoj, nakon što joj je juče potvrđena optužnica

Danas pre 1 sat
Petoro povređeno u sudaru dva vozila kod Sombora

Petoro povređeno u sudaru dva vozila kod Sombora

Danas pre 42 minuta
(Video) Tragedija izbegnuta za dlaku! Drama u Futogu: Voz prolazi, rampa podignuta

(Video) Tragedija izbegnuta za dlaku! Drama u Futogu: Voz prolazi, rampa podignuta

Blic pre 12 minuta
Insajder: RGZ odbio 22 žalbe na brisanje zabeležbi kulturnog dobra u slučaju Generalštab

Insajder: RGZ odbio 22 žalbe na brisanje zabeležbi kulturnog dobra u slučaju Generalštab

Danas pre 47 minuta