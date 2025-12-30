Pljuskovi snega, pa ledena novogodišnja noć: Spremite se za minus, evo gde će biti najhladnije

Širom Srbije ove večeri je vetrovito i veoma hladno.

Temperature se kreću oko 0°C i biće u minusu tokom noći, dok Kopaonik već sada meri -10 stepeni. Pred nama je dalje zahlađenje, jer će sa severa doći do priliva još hladnije vazdušne mase. U većem delu Srbije u sredu se očekuje ledeni dan, jer maksimalna temperatura neće preći u plus. U Vojvodini će biti vedro. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno. U severoistočnim, istočnim, cenrtralnim i jugoistočnim predelima Srbije i u Pomoravlju povremeno se