Kolika je razlika u platama javnog i privatnog sektora u Srbiji danas

Prosečne plate u javnom sektoru u Srbiji dugo su bile primetno više nego u privatnom, ali taj odnos danas više nije tako izražen.

Razlika se svela na minimum, a u pojedinim mesecima privatni sektor je čak beležio viši prosek. Prema najnovijim zvaničnim podacima za oktobar, prosečna neto zarada u javnom sektoru iznosila je 115.983 dinara, dok je u privatnom sektoru bila 108.534. Razlika između dva proseka bila je, dakle, 6,86 odsto, što se uklapa u šire kvartalne trendove u okviru kojih se vidi da je poslednjih tromesečja ta razlika ostala u jednocifrenim procentima. U trećem tromesečju 2025.