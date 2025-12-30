Advokat Terzić o hapšenju Stojkovića: VJT ne razlikuje političku metaforu od krivičnog dela

Advokat Vladimir Terzić prokomentarisao je za Danas saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome je navedeno zbog čega je njegov kolega Čedomir Stojković uhapšen, kao i njegove objave na društvenim mrežama koje VJT tumači kao pozivanje na nasilnu promenu ustavnog urđenja.

Terzić navodi da kao advokat, koji se bavi krivičnim pravom, smatra da je u ovom predmetu ključno razdvojiti oštru političku retoriku od onoga što Krivični zakonik prepoznaje kao pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. „To krivično delo postoji samo ukoliko se dokaže da je osumnjičeni pozivao ili podsticao građane da silom sruše ustavni poredak ili najviše državne organe, uz jasnu i posebnu nameru da se time ugrozi bezbednost ili ustavno uređenje Republike